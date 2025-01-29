Двое товарищей в пьяном угаре удирали от полиции на угнанной «Ниве»

В полицию позвонил мужчина, который увидел, как злоумышленники проникли в чужую машину В Лахденпохье двое неизвестные в ночь на 22 января проникли в припаркованный автомобиль, завели и тронулись с парковки, задев другое транспортное средство.
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