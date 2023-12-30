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Закон, порядок, государство

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Военные коммунальщики Северного флота подвели итоги работы по обеспечению пожарной безопасности

Военные коммунальщики Северного флота подвели итоги работы по обеспечению пожарной безопасности

Военные коммунальщики ежемесячно проводят противопожарные инструктажи, практические занятия, тренировки по борьбе с возгораниями с отработкой приемов безопасного и эффективного применения средств пожаротушения и проверку состояния огнетушителей.

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