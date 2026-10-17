Причиной задержания треш-блогера и музыканта Ивана Золо (настоящее имя — Иван Золочевский) во время его концерта в Донецке стали видео в футболке с сатанинской символикой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат ЕП Штрак-...
- В Петербурге двое...
- Самолет Bombardie...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым