Собянин: «Руднево» станет крупнейшим промышленным технопарком России

Через несколько лет это будет один из крупнейших промышленных технопарков нашей страны Новые предприятия в индустриальном парке «Руднево» позволят горожанам найти качественные рабочие места недалеко от дома, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
Через несколько лет это будет один из крупнейших промышленных технопарков нашей страны Новые предприятия в индустриальном парке «Руднево» позволят горожанам найти качественные рабочие места недалеко от дома, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
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