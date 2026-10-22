Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем блоге рассказал, что на западе российской столицы было реализовано пять крупных проектов благоустройства: три в 2025 году и еще два в текущем году.
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