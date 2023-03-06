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Быстров об отмене гола Соболева «Уралу»: «Все потанцевали на костях Мешкова, это неправильно. Намерения убить «Спартак» не было»

Владимир Быстров оценил работу арбитра Виталия Мешкова на матче «Спартака» и «Урала». Матч 18-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:2.

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