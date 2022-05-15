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Бержерон о новом контракте: «Слишком рано об этом говорить. Мне придется подумать, но пока не до того»

Капитан «Бостона» Патрис Бержерон не стал обсуждать ситуацию с контрактом.  «Брюинс» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Каролине» (3-4, 1:2 в седьмом матче).

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