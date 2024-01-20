Спикер Джонсон: Байден упорно отказывается раскрывать стратегию по Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил журналистам о том, что на неделе встретился с главой государства Джо Байденом и потребовал от него раскрыть стратегию США на Украине, а также пути окончания вооруженного конфликта.
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