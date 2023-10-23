Российский рынок термальных комплексов вырастет вдвое за три года

Суммарная площадь термальных комплексов в России с начала года выросла на 18% – до 295 000 кв.м. В ближайшие два-три года, если все заявленные проекты будут реализованы, рынок удвоится, считают аналитики консалтинговой компании NF Group, пишет Forbes.
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