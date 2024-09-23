В Смоленске проходят «сплошные проверки»

Профилактическое мероприятие пройдет 23 сентября в Заднепровском районе. В рамках таких проверок сотрудники Госавтоинспекции на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства, при этом оценивают состояние каждого водителя.
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