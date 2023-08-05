"Мы готовы быть в одном окопе с Москвой": Ким Чен Ын направил России чёткий сигнал, которого так опасались на Западе

Вы сначала изучите вопрос: какие собственно санкции поддержала РФ в отношении КНДР. Такие, от которых никому ни холодно, ни жарко. Так, для галочки, обитающей в ООН. Чисто символические. А какие преференции получила Северная Корея от России за это - тема закрытая.

Валерий Фоменков

Можно испытывать только уважение к стране, которая находясь в полнейшей изоляции (в том числе и "благодаря" той политике, которую проводила Россия, начиная с горбачевско-ельцинских времён), живёт и здравствует, вопреки всему! Вот с кого нужно брать пример! А ведь Северная Корея не обладает и тысячной долей таких природных ресурсов, какие имеются у России и которые российские барыги успешно разбазаривают во благо себя, любимых, во вражеские (или, на языке барыг, недружественные) нам страны! Причём, и сегодня, в разгар полномасштабной агрессии Запада против России.