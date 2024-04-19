Бюджетные организации будут убирать дороги в Петербурге

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга внес изменения в процесс уборки города. Дорожные предприятия заменят бюджетными учреждениями, которые будут получать бюджетные задания вместо контрактов на конкурсной основе.
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