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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

Vince McMahon Resigns From WWE Parent Company TKO Amid Sexual Assault Lawsuit

Vince McMahon Resigns From WWE Parent Company TKO Amid Sexual Assault Lawsuit

Vince McMahon is stepping down from his post atop TKO Group Holdings — the company formed in the wake of WWE’s merger with UFC — following sex abuse allegations from a former WWE staffer, Variety reports.

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