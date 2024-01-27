Vince McMahon Resigns From WWE Parent Company TKO Amid Sexual Assault Lawsuit

Vince McMahon is stepping down from his post atop TKO Group Holdings — the company formed in the wake of WWE’s merger with UFC — following sex abuse allegations from a former WWE staffer, Variety reports.
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