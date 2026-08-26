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Экономист Щербаченко: лучше всего искать работу в сентябре-ноябре, феврале-апреле

Экономист Щербаченко: лучше всего искать работу в сентябре-ноябре, феврале-апреле

Наиболее удачное время для поиска работы — сентябрь-ноябрь и февраль-апрель. Осенью сотрудники и работодатели возвращаются из отпусков, запускаются новые проекты, а компании используют оставшуюся часть годовых бюджетов.

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