В ЦИК признали недействительной 91 подпись из 60 тысяч в поддержку Путина

В Центральной избирательной комиссии заявили, что из 60 тыс. подписей, представленных за действующего президента России и кандидата на пост главы страны Владимира Путина, недействительной была признана 91 подпись.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии