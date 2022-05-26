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26.05.22==Конгрессмен США: делегация Китая в Давосе послала Зеленскому «четкий сигнал»

26.05.22==Конгрессмен США: делегация Китая в Давосе послала Зеленскому «четкий сигнал»

Член палаты представителей США от Республиканской партии Майкл Маккол проанализировал в эфире телеканала CNN поведение китайской делегации во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе.

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