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Татар-информ

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В Госдуме назвали самые стабильные инструменты для инвестирования

В Госдуме назвали самые стабильные инструменты для инвестирования

Рублевые финансовые инструменты, в отличие от долларовых накоплений, в частности, ИИС, помогут зафиксировать выгодную доходность на несколько лет вперёд, обеспечивают сохранность капитала и приносят стабильный доход, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ), чьи слова приводит РИА «Новости».

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