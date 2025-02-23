В Госдуме назвали самые стабильные инструменты для инвестирования

Рублевые финансовые инструменты, в отличие от долларовых накоплений, в частности, ИИС, помогут зафиксировать выгодную доходность на несколько лет вперёд, обеспечивают сохранность капитала и приносят стабильный доход, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ), чьи слова приводит РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии