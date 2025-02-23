В Госдуме назвали самые стабильные инструменты для инвестирования

Рублевые финансовые инструменты, в отличие от долларовых накоплений, в частности, ИИС, помогут зафиксировать выгодную доходность на несколько лет вперёд, обеспечивают сохранность капитала и приносят стабильный доход, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ), чьи слова приводит РИА «Новости».