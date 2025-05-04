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Политика как она есть

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«РГ» объясняет, что делать, если обнаружена неврученная военная награда

«РГ» объясняет, что делать, если обнаружена неврученная военная награда

Как мы и ожидали, вслед за обновлением и перезапуском совместного проекта «Российской газеты» и Центрального архива Минобороны РФ под названием «Звезды Победы», расширением его функциональных возможностей и удвоением именной базы неврученных наград участникам Великой Отечественной войны (с 65 843 до 134 498 персоналий) в адрес «РГ», к авторам и партнерам проекта стали поступать письменные и устные запросы о том, что делать и куда обращаться при обнаружении такой неврученной награды.

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