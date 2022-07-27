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Зеленский видит Украину гарантом европейской энергетической безопасности

Зеленский видит Украину гарантом европейской энергетической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в среду, 27 июля, заявил, что рассчитывает на то, что Украина в будущем станет одним из гарантов европейской энергетической безопасности, – сообщают украинские СМИ.

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