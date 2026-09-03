Рязанскую область накроет туманом

Со ссылкой на синоптиков из регионального филиала ЦГМС спасатели сообщают, что ближайшей ночью на территории Рязанской области ожидается туман.
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