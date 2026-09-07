Над соседней с Татарстаном Чувашией сбили два БПЛА, сообщил глава региона Олег Николаев. «Минувшей ночью на территории республики, по предварительной информации, уничтожено два вражеских БПЛА.
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