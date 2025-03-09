Ирак снижает оптовые цены на нефть для Азии и Европы в преддверии увеличения добычи ОПЕК+ Татьяна АрестоваГосударственное маркетинговое агентство Ирака SOMO снизило официальную разницу в ценах на сырую нефть с поставкой в апреле, направляемую в Азию и Европу.