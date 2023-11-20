Учёные: Зелёный чай – эффективное средство для профилактики рака

Исследователи считают напиток полезным средством для предупреждения онкологии.Научный журнал Journal of Medicinal Food опубликовал свежее исследование учёных, в котором говорится о пользе регулярного употребления зелёного чая.
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