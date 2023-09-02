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Анна Щербакова: «Так получилось, что я стала связана с хоккеем. Думаю, это мне поможет уделить больше внимания этому виду спорта»

Ранее олимпийская чемпионка приехала в Норильск. 2 сентября она выступит с показательным номером и поучаствует в открытии сезона хоккейной команды «Норильск», которая сыграет с «Нефтяником».

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