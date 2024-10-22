Politico: США признали, что не могут помещать сотрудничеству РФ и КНДР

США признали, что не могут помещать сотрудничеству РФ и КНДР. Об этом сообщает Politico. По информации издания, в кулуарных беседах американские чиновники признаются, что санкции в отношении Северной Кореи практически не работают.
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