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Politico: США признали, что не могут помещать сотрудничеству РФ и КНДР

США признали, что не могут помещать сотрудничеству РФ и КНДР. Об этом сообщает Politico. По информации издания, в кулуарных беседах американские чиновники признаются, что санкции в отношении Северной Кореи практически не работают.

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