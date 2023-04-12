СМИ узнали о направлениях первого удара при контрнаступлении ВСУ

Военная спецоперация РФ на Украине, последние новости на сегодня, 12 апреля 2023: стали известны направления первого удара ВСУ при контрнаступлении Ожидания Киева по поводу контрнаступления ВСУ могут серьезно превосходить реальное положение дел.
Военная спецоперация РФ на Украине, последние новости на сегодня, 12 апреля 2023: стали известны направления первого удара ВСУ при контрнаступлении Ожидания Киева по поводу контрнаступления ВСУ могут серьезно превосходить реальное положение дел.
Свежие комментарии