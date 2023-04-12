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СМИ узнали о направлениях первого удара при контрнаступлении ВСУ

СМИ узнали о направлениях первого удара при контрнаступлении ВСУ

Военная спецоперация РФ на Украине, последние новости на сегодня, 12 апреля 2023: стали известны направления первого удара ВСУ при контрнаступлении Ожидания Киева по поводу контрнаступления ВСУ могут серьезно превосходить реальное положение дел.

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