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next WAR

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«Кинжал», который лишил Украину покоя

«Кинжал», который лишил Украину покоя

Исходя из материалов, имеющихся в открытом доступе, одной из видимых проблем, возникших у Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) в рамках проведения специальной военной операции (СВО), является гарантированное поражение подвижных целей, расположенных в глубине территории Украины.

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