Барецкий: отмена концертов Михайлова в Петербурге прямо связана с Пугачёвой

Шоумен Стас Барецкий утверждает, будто в Санкт-Петербурге отменяют концерты Стаса Михайлова. Причины отмены ему лично точно неизвестны, но по его мнению, это может быть связано со скорым возвращением в Россию Пугачевой.
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