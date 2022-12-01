Немецкий политик Пауль: беженцы с Украины приближают общество Германии к критической точке

Увеличивающееся число беженцев с Украины прнемецкое общество к «критической точке». Об этом написал в своей статье для газеты Die Welt лидер группы ХДС в муниципальном совете, политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Фредерик Пауль.