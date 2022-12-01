360

162 349 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мурат Джаксыкельдинов
    Ничего что эту структуру создал Брежнев ЛИ, который «согнал» в 1975 г всех в Хельсинки и заставил признать всех итоги...Политолог Самонки...
  • Михаил Е
    Там еще ЕР не хватало.Медведев после сл...
  • Михаил Е
    "Слова «борщ», «пельмени» и «вареники» она произнесла почти на чистом русском языке." Так-то она русский родным считает.Американская актр...

Немецкий политик Пауль: беженцы с Украины приближают общество Германии к критической точке

Немецкий политик Пауль: беженцы с Украины приближают общество Германии к критической точке

Увеличивающееся число беженцев с Украины прнемецкое общество к «критической точке». Об этом написал в своей статье для газеты Die Welt лидер группы ХДС в муниципальном совете, политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Фредерик Пауль.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх