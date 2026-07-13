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ФСБ: модули управления дронами для атак на аэродромы России сделали на Западе

ФСБ: модули управления дронами для атак на аэродромы России сделали на Западе

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что FPV-дроны для сорванной попытки киевского режима атаковать военные аэродромы в России имели устойчивые к средствам РЭБ нейросетевые модули управления, произведенные в Великобритании, США, Канаде и Швеции.

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