В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что FPV-дроны для сорванной попытки киевского режима атаковать военные аэродромы в России имели устойчивые к средствам РЭБ нейросетевые модули управления, произведенные в Великобритании, США, Канаде и Швеции.