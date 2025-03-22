Штраф до 300 тысяч рублей: юрист рассказал, где нельзя мыть машину

Водителей могут оштрафовать на до 3,5 тысячи рублей за мойку автомобиля в неположенном месте, а для организаций штраф может достигать 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости, приводя слова юриста, руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.