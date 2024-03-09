СМИ узнали о планах X запустить аналог YouTube для телевизоров

https://www.forbes.ru/tekhnologii/507770-smi-uznali-o-planah.Компания X (раньше Twitter; соцсеть заблокирована в России) планирует запустить аналог YouTube для телевизоров с поддержкой Smart TV, сообщил Fortune со ссылкой на источник в компании.
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