Левый берег

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В САО обсудили программу реновации жилищного фонда на экспертном уровне

В САО обсудили программу реновации жилищного фонда на экспертном уровне

3 июня в Северном административном округе Москвы состоялось уникальное мероприятие, его цель создать новый прямой канал коммуникации с лидерами общественного мнения районов и обсудить Программу реновации жилищного фонда на экспертном уровне.

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