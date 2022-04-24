Епископ Верейский Пантелеимон предостерег от использования технологий во зло

Глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) рассказал, что современные технические возможности во многом используются во зло, а лицемерие может становиться нормой жизни.
Глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) рассказал, что современные технические возможности во многом используются во зло, а лицемерие может становиться нормой жизни.
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