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Епископ Верейский Пантелеимон предостерег от использования технологий во зло

Епископ Верейский Пантелеимон предостерег от использования технологий во зло

Глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) рассказал, что современные технические возможности во многом используются во зло, а лицемерие может становиться нормой жизни.

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