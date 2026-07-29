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Zero Hedge

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BMW Targets 8,000 Job Cuts With New Voluntary Severance Package

BMW Targets 8,000 Job Cuts With New Voluntary Severance Package

BMW Targets 8,000 Job Cuts With New Voluntary Severance Package BMW shares in Germany are down 36% so far this year, as the automaker's latest forecast downgrade was described by JPMorgan analyst Jose Asumendi as a "wake-up call for the auto industry.

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