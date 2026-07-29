BMW Targets 8,000 Job Cuts With New Voluntary Severance Package BMW shares in Germany are down 36% so far this year, as the automaker's latest forecast downgrade was described by JPMorgan analyst Jose Asumendi as a "wake-up call for the auto industry.
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