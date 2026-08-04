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Происшествия

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В ЗАТО Фокино Приморского края полицейские и общественники присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» с целью пропаганды здорового образа жизни и формирования у молодежи позитивного отношения к спорту сотрудники межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Фокино совместно с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение Первых» провели утреннюю разминку для жителей города.

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