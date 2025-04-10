Житель Смоленской области получил «бронзу» чемпионата РФ по профмастерству

Студент из смоленского райцентра успешно прошёл четыре этапа итоговых состязаний в рамках нацпроекта Сафоновец Тимофей Григорьев принёс Смоленской области бронзовую медаль всероссийского чемпионата профессионального мастерства.
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