В Рязанском районе в ДТП с Chevrolet Lacetti погиб человек

Авария произошла в пятницу, примерно в 7:53, на трассе по направлению к Ряжску. По предварительной информации, водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением, и машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем.
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