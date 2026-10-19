Когда я впервые пришла на занятие йогой, то ожидала чего-то расслабляющего: приглушенный свет, спокойная музыка, несколько плавных наклонов и, возможно, короткая медитация в конце.
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