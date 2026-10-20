Именно Россия должна обсуждать с США вопросы стратегической стабильности и ядерного разоружения. Об этом 20 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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