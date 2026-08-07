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Бабочки по всему миру стали менять места обитания

Бабочки по всему миру стали менять места обитания

Бабочек считают одной из наиболее чувствительных к климатическим колебаниям групп насекомых. Небольшое повышение средней температуры, длительная засуха, экстремальные осадки или исчезновение цветущих лугов делают привычные места обитания менее пригодными, из-за чего многие виды часто смещают свои ареалы в сторону более прохладных районов — к полюсам или на большие высоты.

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