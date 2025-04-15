Над Брянской областью начнут сбивать новейшие дроны ВСУ весом в 200 килограммов 

Генерал-майор Сергей Липовой уверен, что крупные беспилотники киевского режима не смогут остаться незамеченными и будут своевременно уничтожены российской системой ПВО благодаря предсказуемой траектории полета и уязвимости к радарам.
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