Возвращение к диалогу с Европейским союзом невозможно без коренного изменения антироссийского курса. Такое заявление сделал замглавы МИД России Александр Грушко на XIX Веронском евразийском экономическом форуме.
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