🚨 В сакском санатории прошли пожарно-тактические учения МЧС Легенда учений сотрудников МЧС: из-за короткого замыкания в здравнице произошёл пожар.
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🚨 В сакском санатории прошли пожарно-тактические учения МЧС Легенда учений сотрудников МЧС: из-за короткого замыкания в здравнице произошёл пожар.