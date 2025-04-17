Боярышник, пустырник и валериана сдаются: русские переходят на антидепрессанты

В некоторых регионах, таких как Северная Осетия, наблюдается рост продаж спиртовых настоек.В России наблюдается резкое снижение продаж спиртовых настоек боярышника, пустырника и валерианы, традиционно использовавшихся как легкие успокоительные средства.
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