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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аморим об «МЮ»: «Мы каждый день говорим о следующем сезоне и улучшим команду со временем»

На этой неделе манкунианцы обыграли «Лион» (5:4, 2:2) и вышли в полуфинал Лиги Европы, а после уступили «Вулверхэмптону» (0:1) в 33-м туре АПЛ.

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