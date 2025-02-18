Мошеннические атаки на финансовые организации становятся все изощреннее

В 2024 году Банк России зафиксировал более 750 случаев компьютерных атак на финансовые компании. Большинство из них были направлены на выведение из строя информационной инфраструктуры или блокировку сервисов с помощью DDoS-атак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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