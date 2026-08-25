Бюджетный отпуск: как перестать переплачивать в путешествиях

В 2026 году путешественники стали особенно внимательно считать бюджет.Часто туристы переплачивают не потому, что цены в стране высокие, а потому, что не знают местных правил: едут на первом попавшемся такси, ужинают рядом с достопримечательностью или покупают экскурсию у первого продавца.