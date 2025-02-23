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Царьград

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Матвиенко: Культурная элита нуждается в обновлении на фоне СВО на Украине

Матвиенко: Культурная элита нуждается в обновлении на фоне СВО на Украине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с призывом к обновлению культурной элиты России в контексте Специальной военной операции на Украине.

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