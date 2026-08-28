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Деревянному идолу с Урала 12 000 лет. Он вдвое старше пирамид — кто же его вырезал?

Деревянному идолу с Урала 12 000 лет. Он вдвое старше пирамид — кто же его вырезал?

В 1890 году рабочие золотого прииска в Шигирском торфянике, около сотни километров к северу от Екатеринбурга, подняли с четырёхметровой глубины десять тёмных деревянных фрагментов.

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